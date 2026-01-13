نانا کے گھر آئی بھانجی کیساتھ ماموں کی زیادتی کی کوشش
نانا کے گھر آئی بھانجی کیساتھ ماموں کی زیادتی کی کوششسلیم کی 18سالہ (م)کیساتھ نازیبا حرکات،شور پر ملز م فرار،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بھانجی سے نازیبا حرکات کرتے ہوئے اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے پر ماموں کے خلاف مقدمہ رج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ شیرازی ٹاؤن میں سلیم نے 18سالہ مسماۃ(م) جو کہ اس کی بھانجی ہے اور لاہور سے نانا کے گھر آئی ہوئی تھی سے مبینہ طور پر نازیبا حرکا ت کرتے ہوئے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تاہم شورواویلہ پر لزم فرار ہوگیا ، متاثرہ لڑکی کے دوسرے ماموں لطیف کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔