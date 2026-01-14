صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رکشے کا 60ہزار کا انجن چوری ،شہری کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا

  • سرگودھا
رکشے کا 60ہزار کا انجن چوری ،شہری کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا

شعیب سے 50ہزار روپے اور 50ہزار کا فون چھین لیا ،چوری کی 2وارداتیں

بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری و ڈکیتی کی وارداتیں بے قابو، شہری عدم تحفظ کا شکار ہوگئے ، نامعلوم چور راشد اقبال کے رکشہ کا انجن چوری کر کے فرار ہو گئے ، جس کی مالیت تقریباً 60 ہزار روپے بتائی جاتی ہے ۔ اسی طرح دودہ کے رہائشی شعیب ریاض کو نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر روک کر 50 ہزار روپے نقدی اور 50 ہزار روپے مالیت کا قیمتی موبائل فون لوٹ لیا۔ مانگنی کے رہائشی سکندر حیات کے ڈیرے سے نامعلوم چور 2 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کی گائے چوری کر کے لے گئے ۔ دودہ کے رہائشی امتیاز علی کے مدینہ کالونی میں زیرِ تعمیر گھر سے 30 ہزار روپے مالیت کا موٹر پمپ چوری ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر