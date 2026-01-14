صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس، فلٹر پلانٹس کی تفصیلی رپورٹ طلب

  • سرگودھا
صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس، فلٹر پلانٹس کی تفصیلی رپورٹ طلب

تمام فنکشنل اور خراب فلٹر پلانٹس کی علیحدہ علیحدہ تحریری رپورٹ طلب

خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی صدارت میں صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ خوشاب، جوہرآباد، ہڈالی، قائدآباد اور نوشہرہ سمیت مختلف علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کا کام مکمل یا تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام فنکشنل اور خراب فلٹر پلانٹس کی علیحدہ علیحدہ تحریری رپورٹ پیش کی جائے اور جاری منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے منصوبوں کی منظوری دیدی

واسا ہیڈآفس سولر پر منتقلی، لاگت کا تخمینہ لگانے کی ہدایت

دنیا کی نشاندہی پر میڈیکل ویسٹ ریلوے لائن پر پھینکنے کانوٹس

محکمہ ہیلتھ وپاپولیشن کے تحت ایجوکیشنل فیملی پلاننگ میلہ

ڈی پی اوچنیوٹ نے عوامی مسائل سنے ،داد رسی کی ہدایت

بھاری ٹریفک چالانوں کیخلاف مزدوروں کا شدید احتجاج

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر