صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو سستی اشیا کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح :عشنہ طاہر

  • سرگودھا
عوام کو سستی اشیا کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح :عشنہ طاہر

مہنگائی پر قابو پانے ، ناجائز منافع خوری کے خاتمے کیلئے موثر اقدامات کئے جارہے

بھیرہ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ عوام کو معیاری اور سستی اشیائے خوردونوش کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہنگائی پر قابو پانے ، ناجائز منافع خوری کے خاتمے اور سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے تحصیل بھر میں مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر