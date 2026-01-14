صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 24 گھنٹوں میں 348 چالان

  • سرگودھا
ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 24 گھنٹوں میں 348 چالان

بغیر ہیلمٹ 54، بغیر لائسنس 21، غلط نمبر پلیٹ 41،پریشر ہارن پر 184 چالان

کمرمشانی (نمائندہ دنیا) میانوالی ٹریفک پولیس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی نگرانی میں ڈی ٹی او طیب علی شاہ کی قیادت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 348 چالان کر کے 6 لاکھ 67 ہزار 200 روپے جرمانہ وصول کیا گیا جبکہ 120 گاڑیاں بند کی گئیں۔ بغیر ہیلمٹ 54، بغیر لائسنس 21، بغیر و غلط نمبر پلیٹ 41، ون وے کی خلاف ورزی 6 اور پریشر ہارن پر 184 چالان کیے گئے ۔ اس دوران 52 ڈرائیونگ لائسنس بھی جاری کیے گئے ۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ روڈ سیفٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پیما کے 4 ہزار سے زائد سکول مالی مسائل سے دوچار

نشتر میں زیرعلاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

حاملہ خاتون سے زیادتی کا الزام،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

اغوا کے مختلف واقعات پر مقدمات درج کرلئے گئے

سکواڈ کی چھاپہ مار کارروائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر