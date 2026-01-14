صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا کے ملازمین کو تاحال تنخواہ نہ مل سکی

  • سرگودھا
ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا کے ملازمین کو تاحال تنخواہ نہ مل سکی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مالی بحران کا شکار ہارٹیکلچر ایجنسی سرگودھا کے ملازمین کو تاحال تنخواہ نہ مل سکی جس کی وجہ سے ان ملازمین کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے۔۔۔

 ان ملازمین کا کہنا ہے کہ ہارٹیکلچر ایجنسی افسران نے مالی مشکلات کے باعث سابق کمشنر سرگودھا کی خوشنودی کے لئے ونٹر فیسٹیول کراکے ایجنسی کے پیسے اڑا دیئے ہیں ایجنسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اعلی حکام نے 2کروڑ30لاکھ کی خصوصی گرانٹ جاری کر دی ہے ملازمین کو ایک دو روز میں تنخواہیں ملنا شروع ہو جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مریضوں میں اضافہ ،نیشنل سکیورٹی ایشو بن جائے گا، وزیر صحت

اسلام آباد انٹرسٹی بس ٹرمینل کی ابتدائی فزیبلٹی رپورٹ مکمل

کیسز کی تفتیش میرٹ اور قانون کے مطابق مکمل کی جائے ،آئی جی

ریل کے ذریعے مال برداری کو فروغ دینگے ،حنیف عباسی

ڈپٹی کمشنر مری کا ساملی جنرل ہسپتال کا دورہ ،سہولیات کا جائزہ لیا

ڈی پی او مری کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر