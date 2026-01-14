صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منافقت مفا د پر ستی اوردو عملی سیاست نے پیپلز پارٹی کو علا قا ئی جماعت بنا د یا ،شفقت عباس اعوان

  سرگودھا
منافقت مفا د پر ستی اوردو عملی سیاست نے پیپلز پارٹی کو علا قا ئی جماعت بنا د یا ،شفقت عباس اعوان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ منافقت مفا د پر ستی اوردو عملی سیاست نے پیپلز پارٹی کو علا قا ئی جماعت بنا د یا ہے۔۔۔

 با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کے خلا ف تمام مقد ما ت ختم کیے جا ئیں ئے میثاق جمہور یت پر اتفاق پیدا کیا جا ئے اور شفاف منصفا نہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنا یا جا ئے کیونکہ وطن عز یز آ ج جن سیاسی بحرا ن اور مسائل سے دوچا ر ہے ا س کے لیے حکو مت سمیت تمام جمہور ی قوتوں کو سنجید ہ مخلصا نہ کر د ار ادا کر نا ہو گا ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پی ٹی آئی وفودسے ملاقات میں کیا ۔

 

