صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستا ن کی جغرافیا ئی حیثیت خاصی اہمیت کی حامل ہے ، جو اد خر م و ڑا ئچ

  • سرگودھا
پاکستا ن کی جغرافیا ئی حیثیت خاصی اہمیت کی حامل ہے ، جو اد خر م و ڑا ئچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صد ر ا نجمن تا جر ان یونیورسٹی روڈ جو اد خر م و ڑا ئچ نے کہا ہے کہ پاکستا ن کی جغرافیا ئی حیثیت خاصی اہمیت کی حامل ہے امریکا اور ایر ا ن میں جا ر ی کشید گی پاکستا ن کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔۔۔

 کیونکہ ا یر ا ن دنیا کا تیل کی سپلا ئی کر نے وا لا تیسر ا بڑا ملک ہے حکو مت پا کستا ن ا س وقت ملک میں بیر و نی سرمایہ کا ر ی لا نے کی کو شیش کر تی دیکھا ئی دے ر ہی ہے لیکن سر حدوں سے جڑے ممالک میں کشید گی بیر و نی سر مایہ کا ر ی کے راستے میں بڑ ی رو کا وٹ ہے دوست ممالک کے د ر میا ن کشید گی کم کر نے کیلئے حکو مت پا کستا ن کو ا ہم کًر دا ر ادا کر نا ہو گا تا کہ کشید گی سے پیدا ہو نے وا لے عدم استحکا م سے تیل مہنگا ہو نے سمیت مختلف مسائل سے نجا ت حا صل ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنرکا مختلف اضلاع میں دوبارہ تجاوزات کا نوٹس

ٹینکر ز ،ہائیڈرنٹس سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ

پولیس چیف سے کیڈا کے وفد کی ملاقات

غیرقانونی تعمیرات،ایس بی سی اے کوجواب کی مہلت

وزیراعظم سرد موسم میں گیس کی عدم فراہمی کا نوٹس لیں، سینیٹر وقار مہدی

رکشہ پابندی کیس، صوبائی حکومت و دیگر سے جواب طلب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر