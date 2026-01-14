مریم نو ازجد ید دور میں ایک بہترین لیڈر کے طور پر ا بھر ی ہیں ،عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ و ز یر اعلی ٰپنجا ب مریم نو ازکی بہترین سیاسی حکمت عملی اور عوام دوست پالیسیوں کی بنا پر ن لیگ نے۔۔۔
چند مہینوں میں 4نشتیں بلا مقابلہ جیت لی ن لیگ کے امیدوار سینٹ اور قومی اسمبلی کی ایک ایک ور پنجا ب اسمبلی کی 2نشتیں بلا مقابلہ جیتے میں کامیاب ہو ئے و ہ لو گ ا س کا تمام تر کر یڈٹ و ز یر اعلی پنجا ب مریم نو ازشر یف کو جا تا ہے بلاشبہ مریم نو ازجد ید دور میں ایک بہترین لیڈر کے طور پر ا بھر ی ہیں ۔