پتھر مارکیٹ میں ٹریکٹر اور گاڑیوں ٹوکن ،نہ ہی رجسٹریشن بکس
نان کسٹم ٹریکٹر پتھر مارکیٹ میں چلا نے کا انکشاف ،حکومت کوکروڑوں کا نقصان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پتھر مارکیٹ میں تعمیراتی میٹریل (پتھر،ریت ،بجروغیرہ)کی لوڈنگ’ ان لوڈنگ اور کیرج کیلئے ہزاروں ٹریکٹرز و دیگر اقسام کی گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں ، جن میں سے بیشتر ٹریکٹر اور گاڑیوں کے نہ تو ٹوکن ہیں اور نہ ہی رجسٹریشن بکیں ہیں بلکہ بڑی تعداد میں نان کسٹم ٹریکٹر، بھی پتھر مارکیٹ میں چلائے جانیکا انکشاف جس کی وجہ سے حکومت کو ٹیکس کی مد میں کروڑوں کا نقصان پہنچ رہا ہے،پتھرمارکیٹ میں نان کسٹم اور نان کمرشل ٹریکٹرز 4 مختلف گروہوں نے پھیلائے۔
ویجی لینس ٹیمیں نشاندہی کر چکی ہیں جن کی رپورٹس متعلقہ دفاتر کی الماریوں کر دی گئیں ،یہ بھی معلوم ہوا کہ ضلعی حکومت اور محکمہ ایکسائز کی اس جانب کوئی توجہ نہیں،جبکہ ذرائع کا کہنا کہ قومی نقصان کا سبب بننے والے ان نان کمرشل اور نان کسٹم ٹریکٹروں’ لوڈروں و گاڑیوں کیخلاف منظم طریقے سے کریک ڈاؤن کیا جائے۔ کر کے ایسی گاڑیاں قبضہ میں لی جائیں تو کم و بیش50کروڑ روپے سے زائد ٹیکسوں کی وصولی متوقع ہے ۔