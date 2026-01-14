صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری کے مرکزی دروازوں کے اطراف پارکنگ کا مسئلہ برقرار

  • سرگودھا
کچہری کے مرکزی دروازوں کے اطراف پارکنگ کا مسئلہ برقرار

ٹریفک کنٹرول نہ ہونے کے باعث صورتحال انتہائی گھمبیر ،نوٹس لینے کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کچہری کے مرکزی دروازوں کے اطراف پارکنگ کا مسئلہ حل اور ٹریفک کنٹرول نہ ہونے کے باعث صورتحال انتہائی گھمبیر ہو تی جا رہی ہے تفصیل کے مطابق ضلع کچہری میں بڑھتے ہوئے رش کو کنٹرول کرنے کیلئے انتظامیہ اور پولیس کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت کی جا چکی ہے جس کیلئے مختلف طریقوں پر عملدرآمد کرواتے ہوئے راستے بھی ون وے کرواکر تجربہ کیا گیا مگر تمام کوششیں بے سود رہیں ،اورایک مرتبہ پھر پارکنگ اور مبینہ تجاوزات ریڑھیاں وغیرہ کھڑی رہنے سے ٹریفک کا طویل جام رہنا معمول بن چکا ہے سکیورٹی صورتحال بھی توجہ طلب ہے ،جس کا ارباب اختیار کو فوری نوٹس لینا چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سوا سال میں صرف 1فیصد رقبے پر شجر کاری: ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ ٹھپ

مختلف سوسائٹیوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

جرائم کنٹرول، ریلویز تنصیبات کی سکیورٹی کیلئے ایس پی ویڈیولنک کانفرنس

ٹولنٹن مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاج

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر