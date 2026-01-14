صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر انجمن تاجران کے ڈیرے ،دکان پر آگ ،10کروڑ کا نقصان

  • سرگودھا
صدر انجمن تاجران کے ڈیرے ،دکان پر آگ ،10کروڑ کا نقصان

قیمتی سامان راکھ کا ڈھیر ، چھتیں گر گئیں،5گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا

ساہی وال/ سرگودہا (نمائندہ دنیا)صدر انجمن تاجران ساہیوال حاجی ملک غلام حسین کے ڈیرہ اور دکان میں آتشزدگی کے باعث کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا ، ڈیرہ اور دکانوں کی چھتیں گر گئیں آگ رات تقریباً تین بجے لگی آگ لگنے کی تاحال وجہ معلوم نہیں ہو سکی آگ ڈیرہ کی طرف سے لگی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے بلند ہوئے آگ نے مکمل ڈیرہ اور دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ڈیرہ کے تین کمروں اور برآمدہ کی چھتیں جبکہ برتن سٹور دو دکانوں کی چھتیں گر گئیں تقریباً دس کروڑ روپے کا نقصان ہوا آگ لگنے کے واقعہ کی اطلاع ملتے ہی انجمن تاجران کے سیکرٹری رانا نثار احمد موقعہ پر پہنچے ،آگ پر پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد قابو پایا گیا تاجروں نے شدید احتجاج کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سوا سال میں صرف 1فیصد رقبے پر شجر کاری: ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کا منصوبہ ٹھپ

مختلف سوسائٹیوں میں ترقیاتی کام شروع کرنے کی ہدایت

رمضان میں عام صارفین کو ریلیف دیں گے :سلمیٰ بٹ

جرائم کنٹرول، ریلویز تنصیبات کی سکیورٹی کیلئے ایس پی ویڈیولنک کانفرنس

ٹولنٹن مارکیٹ کے تاجروں کا احتجاج

اندرون شہر 22ہزار چھتوں پر بسنت منانے کی تیاریاں

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر