صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی:آئمہ کرام کو اعزازیہ کے 1 کروڑ 49 لاکھ روپے ادا

  • سرگودھا
میانوالی:آئمہ کرام کو اعزازیہ کے 1 کروڑ 49 لاکھ روپے ادا

میونسپل کمیٹی کے جناح ہال میں تقریب،اعزازیہ فلاحی اقدام :اسد عباس مگسی

میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میانوالی کی مختلف مساجد کے آئمہ کرام میں اعزازیہ کارڈ کی رقوم کی تقسیم کے سلسلے میں میونسپل کمیٹی میانوالی کے جناح ہال میں تقریب منعقد ہوئی۔تقریب میں ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلمان قیوم شیخ کے ہمراہ تحصیل میانوالی کی مختلف مساجد کے امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈ کی رقوم تقسیم کیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آئمہ کرام کیلئے اعزازیہ پروگرام وزیراعلیٰ پنجاب کا ایک فلاحی اقدام ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ضلع میانوالی کی 1232 مساجد کے آئمہ کرام کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا چکے ہیں جبکہ اب تک 597 امام صاحبان میں فی کس 25 ہزار روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 1 کروڑ 49 لاکھ 25 ہزار روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ باقی آئمہ کرام میں بھی ادائیگی کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول میں تعمیراتی کاموں کا افتتاح

طسٹی اور صدر تحصیل کے دفاتر میں صفائی نہ ہونے پر ڈی سی کا اظہار برہمی

نواز شریف سٹیڈیم ڈسکہ میں ونٹر فلاور فیملی فیسٹیول کا انعقاد

علی پورچٹھہ:شہریوں کی جانب سے تھیلے سیمیا کے مریض بچوں کیلئے خون کا عطیہ

حافظ آباد:مصروف شاہراہ پر ٹرانسفارمرٹرالی کے باعث حادثات

حافظ آباد:نو منتخب صدر و سیکرٹری بار کی جانب سے وکلا کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
چھوٹے دل اور ظرف کی کمی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (3)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (9)
شاہد صدیقی
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین
سعود عثمانی
محمد حسن رضا
خاموش طاقت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر