صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند کے باعث حدِ نظر صفر، مختلف مقامات پر حادثات، سردی کی شدت میں اضافہ

  • سرگودھا
دھند کے باعث حدِ نظر صفر، مختلف مقامات پر حادثات، سردی کی شدت میں اضافہ

بھلوال (نمائندہ دنیا) حالیہ شدید دھند کے باعث جہاں معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں وہیں غیر ضروری سفر کرنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے ۔

 دھند کے باعث مختلف علاقوں میں حدِ نظر صفر ہونے سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ شدید دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ، جس کے نتیجے میں سرکاری دفاتر میں رش کم جبکہ کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی یہ شدت آئندہ 24 گھنٹوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 ادویات غیر میعاری استعمال پر پابندی سپلائرز کیخلاف قانونی کارروائی کا امکان

صنعتی یونٹس شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ

کمشنر کا نصرت فتح علی خاں ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

زرعی یونیورسٹی : پروکہ فارم پر بائیو گیس نمائشی پلانٹ کا افتتاح

پمپ ملازمین کی خوردبرد، لاکھوں کا پٹرول و ڈیزل غائب

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن