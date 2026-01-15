یونیورسٹی آف سرگودھا کے ای روزگار سنٹر میں نئے سیشن کے لیے داخلوں کا آغاز
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے ای روزگار سنٹر میں نئے سیشن کے لیے داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جس کے تحت پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان آن لائن کمائی سے متعلق جدید مہارتیں سیکھ سکتے ہیں۔
داخلوں کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 25 جنوری 2026 مقرر کی گئی ہے ۔ ای روزگار سنٹر میں گرافک ڈیزائننگ، یوٹیوب آٹومیشن، ای کامرس، آرٹیفیشل انٹیلی جنس، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، آفس آٹومیشن، ویب ڈویلپمنٹ، ورڈ پریس اور دیگر متفرق فری لانسنگ مہارتوں پر مبنی پر وگرامز میں داخلے دیے جا رہے ہیں۔