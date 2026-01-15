صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا صارفین کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کروں گا ،بھوانی شنکر

  • سرگودھا
واپڈا صارفین کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کروں گا ،بھوانی شنکر

واپڈا صارفین کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کروں گا ،بھوانی شنکر بجلی چوروں کیخلاف سخت ایکشن ،کرپٹ اہلکار برداشت نہیں کرونگا،ایس ڈی او

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )ایس ڈی او واپڈا کلورکوٹ بھوانی شنکر نے کہا ہے کہ واپڈا صارفین کی جائز شکایات کا فوری ازالہ کروں گا ،میرٹ سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جائے گا ،واپڈا کی سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں اور بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ، ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ واپڈا کے تمام صارفین قابل احترام ہیں، ان کے مسائل جائز شکایات کا ازالہ ان کے فرائض میں شامل ہے کرپشن اور کرپٹ اہلکاروں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور کام صرف اور صرف میرٹ پر ہوگا انہوں نے کہا کہ بجلی چوری اور واپڈا کی سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانا بڑا جرم ہے ، اس کے مرتکب افراد کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن