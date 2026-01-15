صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نسیم کالونی میں سیوریج منصوبہ شہریوں کیلئے عذاب بن گیا

  • سرگودھا
نسیم کالونی میں سیوریج منصوبہ شہریوں کیلئے عذاب بن گیا

نسیم کالونی میں سیوریج منصوبہ شہریوں کیلئے عذاب بن گیاآدھا ادھورا سیوریج سسٹم، بارش میں گندے جوہڑ، مکینوں کا شدید احتجاج

خوشاب (نمائندہ دنیا) محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی مرحلہ وار پالیسی کے باعث نسیم کالونی جوہرآباد میں بچھایا گیا سیوریج نظام شدید مسائل کا باعث بن گیا ہے ۔چند گلیوں میں سیوریج لائن ڈال کر باقی گلیوں کو محروم رکھا گیا، جس کے باعث نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے ۔ بارش کے دنوں میں پانی کئی کئی روز کھڑا رہتا ہے ۔علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام محروم گلیوں میں سیوریج لائن بچھا کر اس سنگین مسئلے کا فوری حل کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پریس کلب بوریوالا میں تزئین و ڈیجیٹل میڈیا روم کا افتتاح

سہولت بازار میں کنٹرول ریٹ پر اشیائفراہم کرنیکی ہدایت

سرکاری نرخوں پرآٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے ، عثمان طاہر

الہ آباد پارک بوریوالا کی بحالی کیلئے فوری اقدامات کی ہدایت

سی این ایف فورس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا

کمشنر ڈیرہ کا مظفرگڑھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن