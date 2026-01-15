صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپرز ڈرائیورز کو ڈرادھمکا ’’جگا‘‘ لینے والا ٹریفک اہلکار گرفتار

  • سرگودھا
ڈمپرز ڈرائیورز کو ڈرادھمکا ’’جگا‘‘ لینے والا ٹریفک اہلکار گرفتار

ڈمپرز ڈرائیورز کو ڈرادھمکا ’’جگا‘‘ لینے والا ٹریفک اہلکار گرفتار شاہد محمود کے ساتھ 2کارندے رضوان اور ناصر بھی زیرحراست ،مقدمہ درج

46اڈا(نمائندہ دنیا)فیصل آباد روڈ تھانہ عطاشہید کے علاقہ 58بیریل پر ناکہ پر ڈمپرز ڈرائیورز کو ڈرادھمکا کر پانچ پانچ سو روپے وصول کرنے ٹریفک اہلکار شاہد محمود باجوہ اور اس کے دو کارندوں رضوان نسوانہ سکنہ 54جنوبی اور ناصر قصاب سکنہ 58جنوبی کو پولیس نے گرفتار کے مقدمہ درج کرلیا۔ملزمان دن کے اوقات میں ڈمپرز ڈرائیوروں سے رشوت کے نام پر’’ جگا ‘‘وصولی کررہے تھے ۔ڈرائیورز کی شکایت پر پولیس تھانہ عطائشہید نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واحد سڑک کا گرین انرجی منصوبہ کاغذوں تک محدود، کروڑوں کے بجلی بل ادا

بسنت پر شہری 10 ہزار رکشوں پر مفت سفر کرینگے

حکومت کا 26 مارچ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کرانے کا فیصلہ

گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 700 سے 950 مقرر

یو ایم ٹی میں میٹ اینڈ گریٹ سیشن

شدید دھند پر ٹرینیں گھنٹوں لیٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن