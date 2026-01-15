صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی مفلوج ہو گئی

  • سرگودھا
غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی مفلوج ہو گئی

غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی مفلوج ہو گئی گھریلو معمولات درہم برہم ،تاجر برادری کو مالی نقصان اور ذہنی اذیت کا سامنا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )بھاگٹانوالہ و گردونواح میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے باعث شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ۔بھاگٹانوالہ اور اس سے ملحقہ درجنوں چکوک میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ۔ شدید سردی کے موسم میں غیر اعلانیہ بجلی بندش اور بار بار ٹرپنگ نے عوامی زندگی اور کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار مین سپلائی بند ہونے کے باعث کئی مرتبہ بجلی کی فراہمی غیر معینہ مدت تک معطل رہتی ہے ، جس سے نہ صرف گھریلو معمولات درہم برہم ہو گئے ہیں بلکہ تاجر برادری کو بھی شدید مالی نقصان اور ذہنی اذیت کا سامنا ہے ۔بجلی کی بندش کے باعث مساجد اور گھروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے ، جبکہ ہسپتالوں میں زیرِ علاج مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اساتذہ اور محکمہ تعلیم کے ملازمین کے تبادلوں میں شفافیت کیلئے ای ٹرانسفر سسٹم نافذ

کتا مار مہم کے حوالے سے عدالت کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، میئر

قابض میئر کے تمام دعوے جھوٹ ثابت، منعم ظفر

عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا حکم

لاڑکانہ:ایل پی جی قیمتوں میں اضافے کیخلاف رکشہ یونین کا مظاہرہ

گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن