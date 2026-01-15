صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تحصیل پپلاں میں ریونیو ریکوری پلس منصوبے پر اجلاسسرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی، سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے تحصیل آفس پپلاں میں ریونیو افسران کے ساتھ اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں ریونیو ریکوری پلس پروجیکٹ اور کھیوٹ میوٹیشن امور پر غور کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری واجبات کی مکمل وصولی اور دیہی مرکز مال میں آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔

 

