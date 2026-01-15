صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی ریفرنڈم ،میانوالی میں کیمپ آ ج لگایا جائیگا،جاوید اقبال ساجد

  • سرگودھا
عوامی ریفرنڈم ،میانوالی میں کیمپ آ ج لگایا جائیگا،جاوید اقبال ساجد

میانوالی (نامہ نگار) جماعت اسلامی کے زیر اہتمام لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025ء کے خلاف عوامی ریفرنڈم کا آغاز آج 15 جنوری سے ہو رہا ہے ۔

 اس سلسلے میں پنجاب بھر کی مختلف مارکیٹوں، بازاروں اور اہم مقامات پر کیمپس قائم کیے جائیں گے جہاں کارکنان بیلٹ پیپرز کے ذریعے عوامی رائے حاصل کریں گے ۔امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے بتایا کہ میانوالی شہر میں افتتاحی کیمپ آج دوپہر ایک بجے جنوبی ریلوے پھاٹک وانڈھی گھنڈوالی میں لگایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منظور شدہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ غیر جمہوری ہے ۔اور ہارس ٹریڈنگ کو فروغ دے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

علی پورچٹھہ :بس سٹینڈ پر پینے کا پانی نہ واش روم کی سہولت

منڈی بہاؤالدین:جماعت اسلامی نے عوامی ریفرنڈم کے شیڈول کا اعلان کر دیا

بزمِ اہلِ سخن کامونکے کے زیرِ اہتمام صدائے جالب کے عنوان سے ادبی تقریب

سیالکوٹ:2 نوجوان کا نہم کے طالبعلم پر ڈنڈوں سے تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن