صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلاول بھٹو ہی ملک و قوم کا مستقبل ہیں، ملک ذیشان اعوان

  • سرگودھا
بلاول بھٹو ہی ملک و قوم کا مستقبل ہیں، ملک ذیشان اعوان

خوشاب (نمائندہ دنیا) پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے راہنما اور ممتاز سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے افکار کے حقیقی امین بلاول بھٹو زرداری ہی پاکستان کا مستقبل ہیں۔

جوہرآباد میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو فرقہ واریت، دہشت گردی، غربت اور بے یقینی کا خاتمہ کر سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہر بحرانی دور میں ملک کو سنبھالا دیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی کارکردگی دیگر صوبوں سے بہتر ہے اور آج بھی عوامی خدمت کی نئی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واحد سڑک کا گرین انرجی منصوبہ کاغذوں تک محدود، کروڑوں کے بجلی بل ادا

بسنت پر شہری 10 ہزار رکشوں پر مفت سفر کرینگے

حکومت کا 26 مارچ کو ہارس اینڈ کیٹل شو کرانے کا فیصلہ

گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی فیس 700 سے 950 مقرر

یو ایم ٹی میں میٹ اینڈ گریٹ سیشن

شدید دھند پر ٹرینیں گھنٹوں لیٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن