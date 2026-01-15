صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او میانوالی کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہ

  • سرگودھا
ڈی پی او میانوالی کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہ

ڈی پی او میانوالی کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہہارڈ ایریا میں سکیورٹی انتظامات، تھرمل کیمروں کی جانچ، جوانوں سے ملاقات

میانوالی (نامہ نگار) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ہارڈ ایریا میں واقع دریائی چیک پوسٹ کنڈل، پٹرولنگ پوسٹ شہید ہارون الرشید اور جوائنٹ چیک پوسٹ بھٹانوالا سی پیک انٹرچینج کا دورہ کیا۔انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، تھرمل کیمروں کی ورکنگ چیک کی اور نفری کو فول پروف سیکیورٹی کیلئے ہدایات دیں۔ ایس ڈی پی او عیسیٰ خیل اور ایس ایچ او عیسیٰ خیل بھی ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 ادویات غیر میعاری استعمال پر پابندی سپلائرز کیخلاف قانونی کارروائی کا امکان

صنعتی یونٹس شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ

کمشنر کا نصرت فتح علی خاں ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

زرعی یونیورسٹی : پروکہ فارم پر بائیو گیس نمائشی پلانٹ کا افتتاح

پمپ ملازمین کی خوردبرد، لاکھوں کا پٹرول و ڈیزل غائب

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن