ڈی پی او میانوالی کا بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹوں کا دورہہارڈ ایریا میں سکیورٹی انتظامات، تھرمل کیمروں کی جانچ، جوانوں سے ملاقات
میانوالی (نامہ نگار) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ہارڈ ایریا میں واقع دریائی چیک پوسٹ کنڈل، پٹرولنگ پوسٹ شہید ہارون الرشید اور جوائنٹ چیک پوسٹ بھٹانوالا سی پیک انٹرچینج کا دورہ کیا۔انہوں نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، تھرمل کیمروں کی ورکنگ چیک کی اور نفری کو فول پروف سیکیورٹی کیلئے ہدایات دیں۔ ایس ڈی پی او عیسیٰ خیل اور ایس ایچ او عیسیٰ خیل بھی ہمراہ تھے ۔