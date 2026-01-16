صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

828گاڑیوں کے چالان ،11 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ وصول

  • سرگودھا
828گاڑیوں کے چالان ،11 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ وصول

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ضلع خوشاب میں جاری کریک ڈاون کے دوران ٹریفک پولیس نے 828گاڑیوں کے چالان کئے اور گیارہ لاکھ روپے سے زاد جرمانہ وصول کیا۔

چالان اپولیس ذرائع کے مطابق بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر 181،ہیلمٹ نہ پہنے پر 135، اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کر نے پر 16، ون وے کی خلاف ورزی کرنے پر 41چالان ٹکٹ کاٹے گئے جبکہ 10انڈر ایج ڈرائیوروں،6دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں،65 غیر نمونہ نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی اور48 لین ، لائن وائیلیشن کرنے والی گاڑیوں کیخلاف بھی کارروائی کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنشن کی عدم ادائیگی:ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم

وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت چھٹا جلسہ تقسیم اسناد

چند سو بسوں سے ٹرانسپورٹ مسائل حل نہیں ہونگے ،منعم ظفر

شفافیت یقینی بنانے کیلئے انفارمیشن کمیشن کا سروسز اسپتال کا دورہ

گیس بحران شدید،بل ہزاروں میں آرہے ،کاشف سعید

ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ڈی آئی جی ویسٹ آفس کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ