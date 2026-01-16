صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ تحفظات اپنی جگہ لیکن ملکی سالمیت و استحکام کیلئے پیپلز پارٹی سمیت حکومتی اتحاد میں شامل تمام سیاسی قوتیں ایک پیج پر ہیں۔

 کسی فتنہ پرورکومذموم مقاصد پورے کرنے نہیں دیں گی ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ آئین اور جمہوری اقدار کا احترم سب پر لازم ہے سیاست کی آڑ میں کسی کو قومی مفادات کو نقصان پہنچانے توڑ پھوڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ۔

 

