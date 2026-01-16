صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسارے وا لے ا دا ر وں کو اصلا حا ت سے منا فع بخش بنا یا جا ئے ،فضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

  سرگودھا
خسارے وا لے ا دا ر وں کو اصلا حا ت سے منا فع بخش بنا یا جا ئے ،فضل ا لر حمن ،شفیق ا لر حمن

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 پا کستان کی معیشت ا س وقت جن پیچید ہ اور گھمبیر مسائل سے دوچا ر ہے ا ن میں سر کا ر ی ملکیتی ا دا ر ے مسلسل خسا ر وں سے دوچار ہے بجلی کی تقسیم کا ر کمپنیاں سٹیل ملز ا ین ا یچ ا ے ریلو ے مختلف ا دا ر وں کے خسا رے ایک المیہ ہیں ،ضرورت ا س امر کی ہے کہ خسارے میں چلنے وا لے ا دا ر وں کو عملی اصلا حا ت سے منا فع بخش بنا یا جا ئے ۔ 

 

