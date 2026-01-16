صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ کے پہلے چھ ماہ کے دوران بلدیہ کی ریونیو ریکوری پر عدم اطمینان کا اظہار

  • سرگودھا
بجٹ کے پہلے چھ ماہ کے دوران بلدیہ کی ریونیو ریکوری پر عدم اطمینان کا اظہار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)رواں مالی سال بجٹ کی پہلے چھ ماہ کے دوران بلدیہ کی ریونیو ریکوری کا جائزہ لینے کے دوران عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔

ذرائع کیمطابق کسی بھی شعبہ میں واجبات کی وصولی اب تک کے ریونیو اہداف کے مطابق نہیں، اور ادارے کو کروڑوں روپے کے شارٹ فعال کا سامنا ہے ،جسے پوراکرنے کیلئے خصوصی ڈیڈ لائن دے دی گئی ، سی او نے کہا کہ افسران اپنی تمام تر توجہ ریونیو وصولی کی جانب مرکوز کریں، سستی و کاہلی برتنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ