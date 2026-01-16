صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی قائدین کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی،علی آصف بگا

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)ایم پی اے علی آصف بگانے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آ ئی وسا بق و ز یر اعظم عمران خان اور د یگر قا ئد ین کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی کی جد و جہد جا ر ی ر ہے گی۔

 رہا ئی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ عمرا ن خا ن آ ج رو ل آ ف لا ء اور جمہور یت کے لیے قید و بند کی صعو بتیں بر داشت کر ر ہے ہیں فار م 47حکو مت کا د ھڑن تختہ ا ب ز یا د ہ دور نہیں ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پارٹی وفودسے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ موجو د ہ حکو مت معاشی اقتصا د ی اور انتظا می طور پر بر ی طرح نا کا م ہو ئی ہے قو م بھی نا کا م حکمران ٹولہ سے اب چھٹکا را چاہتی ہے 

 

