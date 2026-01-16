جعلی دو ا ئیوں اور ڈ گر یو ں کا سنا تھا ، ا ب جعلی آ ر ڈیننس بھی آ نے لگے ہیں، تسنیم ا حمدقریشی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی نے کہا ہے کہ صد ر مملکت کے د ستخط کے بغیر آ ر ڈیننس کا ا جر ا ء کر کے صدر مملکت پا ر لیمنٹ سیاستدا نو ں اور جمہور یت کی تو ہین کی گئی۔
ایسے آ ر ڈیننس جا ر ی کر نے وا لو ں کے خلا ف کا ر وا ئی ہو نی چا ہیے پا کستا ن پیپلزپارٹی صرف ملک قوم اور جمہور یت کے لیے ن لیگ کی اتحا د ی ہے۔ ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں پارٹی وفودسے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ جعلی دو ا ئیوں اور جعلی ڈ گر یو ں کا سنا تھا لیکن ا ب جعلی آ ر ڈیننس بھی آ نے لگے ہیں،صد ر زرد ار ی کو دھو کا د یا گیا ۔