صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی دو ا ئیوں اور ڈ گر یو ں کا سنا تھا ، ا ب جعلی آ ر ڈیننس بھی آ نے لگے ہیں، تسنیم ا حمدقریشی

  • سرگودھا
جعلی دو ا ئیوں اور ڈ گر یو ں کا سنا تھا ، ا ب جعلی آ ر ڈیننس بھی آ نے لگے ہیں، تسنیم ا حمدقریشی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمدقریشی نے کہا ہے کہ صد ر مملکت کے د ستخط کے بغیر آ ر ڈیننس کا ا جر ا ء کر کے صدر مملکت پا ر لیمنٹ سیاستدا نو ں اور جمہور یت کی تو ہین کی گئی۔

 ایسے آ ر ڈیننس جا ر ی کر نے وا لو ں کے خلا ف کا ر وا ئی ہو نی چا ہیے پا کستا ن پیپلزپارٹی صرف ملک قوم اور جمہور یت کے لیے ن لیگ کی اتحا د ی ہے۔ ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں پارٹی وفودسے ملاقات میں کیا انہوں نے کہا کہ جعلی دو ا ئیوں اور جعلی ڈ گر یو ں کا سنا تھا لیکن ا ب جعلی آ ر ڈیننس بھی آ نے لگے ہیں،صد ر زرد ار ی کو دھو کا د یا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ