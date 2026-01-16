صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹا بڑا گوشت مہنگا فروخت ، تول میں ہیر پھیر بھی معمول

  • سرگودھا
چھوٹا بڑا گوشت مہنگا فروخت ، تول میں ہیر پھیر بھی معمول

چھوٹا بڑا گوشت مہنگا فروخت ، تول میں ہیر پھیر بھی معمول بڑا گوشت 800کے بجائے 1100،چھوٹا گوشت 2400روپے کلو فروخت

 فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دُنیا)تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کی جانب سے گوشت کے کنٹرول ریٹ اور مکمل وزن فراہم نہ کرنے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ نرخنامے کے مطابق بڑا گوشت 800 روپے اور چھوٹا گوشت 1800 روپے فی کلو مقرر ہیں، تاہم مارکیٹ میں بڑے گوشت کی فی کلو قیمت1100 تا 1200 روپے اور چھوٹے گوشت کی قیمت 2400 روپے تک وصول کی جا رہی ہے ۔علاوہ ازیں دکاندار ریٹ لسٹ تو آویزاں کرتے ہیں مگر صارفین کو پورا ایک کلو وزن فراہم نہیں کیا جاتا بلکہ 900 گرام تک گوشت دیا جاتا ہے ، جس سے عوام میں شدید تحفظات پائے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نہ ہی صحیح کنٹرول ریٹ پر گوشت دستیاب ہے اور نہ ہی مقررہ وزن مل رہا ہے ، جو تحصیل انتظامیہ اور پیرا فورس کی کارکردگی پر سوالات قائم کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈسپوزل اسٹیشنز کے گرد واٹر ٹریٹمنٹ منصوبہ شروع کرنیکی حکمت عملی تیار

ڈپٹی کمشنر نے لڈن و شتاب گڑھ ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

نشتر ہسپتالہ ہڈی وارڈ 24 میں سرجری کیلئے لمبی تاریخیں

فیملی پلاننگ پروگرام ایجوکیشنل میلہ، آگاہی سٹالز لگائے گئے

وہاڑی :غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، تین میٹر منقطع

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ