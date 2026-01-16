سابقہ رنجش ،شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا
سابقہ رنجش ،شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کر دیا ملزم عادل پر تشدد کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو فائرنگ کرکے لہولہان کردیا گیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقے میں عادل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ فائرنگ کرکے لہو لہان کردیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے ۔