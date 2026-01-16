صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند اور شدید سردی نے کاروبار زندگی مفلوج کر دیا

  • سرگودھا
دھند اور شدید سردی نے کاروبار زندگی مفلوج کر دیا

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دُنیا)شہر اور گرد و نواح میں سردی اور دھند کی شدت میں اضافہ جاری ہے جس کے باعث عوامی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔

رواں ہفتے سے سرد موسم کا تسلسل کاروباری سرگرمیوں کو سست کر دیا ہے ، اور بازاروں و مین روڈز کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سویرے اور شام کے اوقات میں حدِ نگاہ انتہائی کم رہنے کے باعث آمد و رفت میں دشواری پیش آ رہی ہے اور لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات سے رہ گئے ہیں۔ نمونیا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے ،ماہرین موسمیات کے مطابق ملک بھر میں سرد اور خشک موسم کے ساتھ دھند کی کیفیت برقرار رہنے کا امکان ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ