صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسروں و اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم بارے ایم او یو

  • سرگودھا
پولیس افسروں و اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم بارے ایم او یو

ولیس افسروں و اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم بارے ایم او یوپولیس شہداء کے بچوں کو رجسٹریشن اور ماہانہ فیس میں 100 فیصد رعایت ہو گی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا اور کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کے درمیان پولیس افسران و اہلکاروں کے بچوں کو معیاری اور اعلیٰ تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے ۔ایم او یو کے تحت پولیس افسروں کے بچے ڈی پی ایس، ڈی ایم سی، ساندل کالج اور چناب کالج میں معیاری تعلیم حاصل کر سکیں گے ۔ اس معاہدے کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاروں کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کو محفوظ بنانا ہے ۔معاہدے کے مطابق پولیس شہداء کے بچوں کو رجسٹریشن اور ماہانہ فیس میں 100 فیصد رعایت دی جائے گی۔

 جبکہ غازی پولیس افسروں کے بچوں کو رجسٹریشن اور ماہانہ فیس میں 75 فیصد اور حاضر سروس پولیس ملازمین کے بچوں کو رجسٹریشن اور ماہانہ فیس میں 50 فیصد رعایت فراہم کی جائے گی۔ایم او یو کی بدولت پولیس افسران کے بچے ان تعلیمی اداروں میں بغیر کسی پریشانی کے اپنا تعلیمی سفر مکمل کر سکیں گے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ