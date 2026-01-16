صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائر سیفٹی کمیٹیوں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دیدی گئی

  • سرگودھا
فائر سیفٹی کمیٹیوں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دیدی گئی

فائر سیفٹی کمیٹیوں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دیدی گئی کاروباری مراکز،دوکانوں،ہسپتالوں ،تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ کی ہدایت

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آگ لگنے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں سرگودھا ریجن میں ضلعی سطح پر فائر سیفٹی کمیٹیوں کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے بہتری کیلئے اقدامات جاری کر دیئے ، ذرائع کے مطابق شہری علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات اور نقصانات پر قابو پانے کیلئے فائر سیفٹی کمیٹیاں مکمل فعال نہیں ہو سکیں اور ان کمیٹیوں کے فیصلوں پر نچلی سطح پر بھی عملدرآمد نہیں ہو پا رہا،جس پر کمیٹیوں کی کارکردگی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ز کوکاروباری مراکز،دوکانوں،ہسپتالوں، فیکٹریوں ،تعلیمی اداروں سمیت اہم مقامات پر حفاظتی انتظامات کی مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری ایس او پی کو نظر انداز کرنے پر قانونی کاروائی کیلئے کمیٹی کے ممبران کو خصوصی اختیارات تفویض کئے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دباؤ کم کرنے کیلئے5سڑکچر پلان سڑکوں کی تعمیر التوا کا شکار

امریکی وفد کی الیکٹرک ٹرک متعارف کرانے میں دلچسپی

سروسز: 6 منزلہ فیصل مسعود ٹاور کی چاروں لفٹیں خراب

اپنی چھت اپنا گھر :اب تک 64 ہزار گھروں کی تعمیر مکمل

شدیدسردی :ایل پی جی کی قیمت میں خودساختہ اضافہ

پنجاب سیف سٹیزاتھارٹی کا جدیدڈرون مانیٹرنگ سسٹم متعارف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ