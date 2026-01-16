صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھند میں گاڑی موٹر وے پر لے جانے والا ڈرائیور گرفتار

  • سرگودھا
دھند میں گاڑی موٹر وے پر لے جانے والا ڈرائیور گرفتار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) دھند کے باعث داخلہ بند ہونے کے باوجود جنگلا توڑ کر گاڑی موٹر وے پر بھگاکر لے جانے کی کوشش کرنیوالا کار سوار گرفتار کرلیا گیا۔

بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ شب شدید دھند کے باعث موٹر پر داخلہ ممنوع قرار دیئے جانے کے باوجود سالم انٹر چینج پر ایک کار سوار کو موٹر وے پولیس نے روکا تو ملزم جنگلا توڑ کر موٹر وے پر گاڑی بھگا لے گیا تاہم کرائم سکواڈ نے تعاقب کر کے اسے روک کر گرفتار کر لیا ملزم کا نام فدا محمد اور وہ مردان کا رہائشی بتایا جاتا ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنشن کی عدم ادائیگی:ڈی جی کے ڈی اے اور دیگر کے خلاف کارروائی کا حکم

وفاقی اردو یونیورسٹی کے تحت چھٹا جلسہ تقسیم اسناد

چند سو بسوں سے ٹرانسپورٹ مسائل حل نہیں ہونگے ،منعم ظفر

شفافیت یقینی بنانے کیلئے انفارمیشن کمیشن کا سروسز اسپتال کا دورہ

گیس بحران شدید،بل ہزاروں میں آرہے ،کاشف سعید

ایڈیشنل آئی جی کراچی کا ڈی آئی جی ویسٹ آفس کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ