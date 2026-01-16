صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
غزہ میں طوفا ن اور شد ید سر د ی سے ا نسا نی بحرا ن سنگین ہو تا جا ر ہا ہے ، ا مجد شا ہین

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی را ہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ غزہ میں طوفا ن اور شد ید سر د ی سے ا نسا نی بحرا ن سنگین ہو تا جا ر ہا ہے۔

 متعدد فلسطینی امد اد کی بندش سے موت کے منہ میں پہنچ ر ہے ہیں سر د ہو ابا ر ش اور تیز ہوا ؤ ں کے نتیجہ میں ہز ار وں کی تعداد میں لو گ مشکلا ت دوچا رہو رہے ہیں ا نسا نی حقوق کے علمبر د ا ر موجو د ہ صورتحا ل میں خامو ش تما شا ئی کا کر دا ر ادا کر ر ہے ہیں۔ اقوا م متحدہ سمیت ا نسا نی حقوق کے علمبر دا ر موجود ہ تشویشنا ک صورتحا ل میں ا نسا نیت کی مد د کے لیے عملی طور پر میدان میں آئیں

 

