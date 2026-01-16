صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں طوفا ن اور شد ید سر د ی سے ا نسا نی بحرا ن سنگین ہو تا جا ر ہا ہے ،محمد ا مجد شا ہین

  • سرگودھا
غزہ میں طوفا ن اور شد ید سر د ی سے ا نسا نی بحرا ن سنگین ہو تا جا ر ہا ہے ،محمد ا مجد شا ہین

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سیاسی وسما جی را ہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ غزہ میں طوفا ن اور شد ید سر د ی سے ا نسا نی بحرا ن سنگین ہو تا جا ر ہا ہے۔

 متعدد فلسطینی امد اد کی بندش سے موت کے منہ میں پہنچ ر ہے ہیں سر د ہو ابا ر ش اور تیز ہوا ؤ ں کے نتیجہ میں ہز ار وں کی تعداد میں لو گ مشکلا ت دوچا رہو رہے ہیں ا نسا نی حقوق کے علمبر د ا ر موجو د ہ صورتحا ل میں خامو ش تما شا ئی کا کر دا ر ادا کر ر ہے ہیں اقوا م متحدہ سمیت ا نسا نی حقوق کے علمبر دا ر موجود ہ تشویشنا ک صورتحا ل میں ا نسا نیت کی مد د کے لیے عملی طور پر میدان میں آئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیائے ضروریہ کے من مانے نرخ گرانفروشی پر شہری پریشان

عوامی ریفرنڈم کے بعد حافظ نعیم اگلا لائحہ عمل دینگے :لیاقت بلوچ

اے سی پسرور کاٹی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائزہ

اے سی ڈسکہ کی رہائشگاہ کے قریب پڑا کھڈا حادثات کا سبب بننے لگا

پیرا فورس کی سبزی منڈی میں مبینہ غنڈہ گردی پر احتجاج

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیرِ قیادت مختلف اہم امور بارے اجلاس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ