ڈپٹی کمشنر خوشاب نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے ڈی سی آفس میں شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کئے ۔

اس موقع پر مختلف علاقوں سے آئے درخواست گزار سائلین موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب نے کہا کہ ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کیلئے کھلے ہیں اور شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں۔ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے ۔

 

