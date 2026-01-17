صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز چالان کر رہے ہیں،ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر

  • سرگودھا
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بلاامتیاز چالان کر رہے ہیں،ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر

کمرمشانی (نمائندہ دنیا)ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر اور ڈی پی او میانوالی کی ہدایات پر ضلع میانوالی میں محفوظ پنجاب، راستے آسان پروگرام کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے ۔

ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ نے بتایا کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ، کم عمری میں ڈرائیونگ اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا رہی۔ شہریوں کو نئے ترمیم شدہ ٹریفک قوانین اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن