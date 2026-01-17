صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میانوالی کے 50 ٹاپرز وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کیلئے منتخب

  • سرگودھا
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میانوالی کے 50 ٹاپرز وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کیلئے منتخب

کمرمشانی ( نمائندہ دنیا)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس میانوالی کے پچاس (50) قابل اور محنتی ٹاپر طلباء و طالبات کو وزیر اعظم لیپ ٹاپ سکیم کے تحت لیپ ٹاپ حاصل کرنے کیلئے منتخب کر لیا گیا ہے ۔

اس سلسلہ میں ریجنل کیمپس میانوالی میں طلباء کے تعلیمی کوائف اور دستاویزات کی تصدیق کا مرحلہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی عمران نیازی نے منتخب ہونے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ان کی محنت، لگن اور تعلیمی شوق کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ لیپ ٹاپ سکیم کا مقصد نوجوانوں کو جدید تعلیمی سہولیات فراہم کر کے ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لبرٹی گول چکر کو قومی تقریبات منانے کیلئے استعمال کرنیکا فیصلہ

آئندہ سال مزید واٹرٹینکس منصوبے متعارف کرانیکافیصلہ

سی سی پی او آفس کمپلینٹ سیل میں 296درخواستیں موصول

چلڈرن ہسپتال میں خالی اسامیوں پر ڈاکٹرز کی بھرتیاں شروع

واسا :بوسیدہ لائنوں کیساتھ ناکارہ مشینری بھی بدلنے کافیصلہ

مختلف علاقوں میں کارروائیاں،93املاک سربمہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن