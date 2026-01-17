صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاروباری مواقع پیدا کیے جائیں معاشی استحکام آئیگا، ناصر محمود سہگل

  • سرگودھا
کاروباری مواقع پیدا کیے جائیں معاشی استحکام آئیگا، ناصر محمود سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ اس وقت سرگودھا میں کاروباری حالات انتہائی گھمبیرصورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔

 لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے رہی سہی کسر لوگوں کو بے روزگار کر کے پوری کی جا رہی ہے اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو مستقبل قریب میں لوگ جرائم کی دنیا کی طرف راغب ہوں گے اس لیے ضروری ہے کہ کاروباری مواقع پیدا کیے جائیں جس سے معاشی استحکام پیدا ہوگا اور جس ملک میں معشیت میں استحکام پیدا ہو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے اور بے جا ٹیکس عائد کرنے سے اجتناب کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن