صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس لائن میں شہید ایس ایچ او کی نماز جنازہ،آر پی او،کمشنر ڈی پی او دیگر کی شرکت

  • سرگودھا
پولیس لائن میں شہید ایس ایچ او کی نماز جنازہ،آر پی او،کمشنر ڈی پی او دیگر کی شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا کے تھانہ لکسیاں کے ایس ایچ او عامر رضوان خان کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔

نماز جنازہ میں آر پی او محمد شہزاد آصف خان ، کمشنر حافظ شوکت علی ،ڈی پی او صہیب اشرف سمیت پولیس افسران ملازمین اور شہید کے عزیز و اقارب نے بڑی تعداد میں شرکت کی ،پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی آر پی او کمشنر اور ڈی پی او نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور کہا کہ شہید کے ورثاء ہمارے اپنے ہیں جن کو کبھی تنہا نہ چھوڑا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن