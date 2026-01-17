صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بجلی کا نظام درہم برہم ،دھوپ نہ نکلنے سے سولرسسٹم ناکارہ صبح سے لیکر شام تک وقفہ وقفہ سے بجلی کے آنے جانے کا سلسلہ جاری

ٍمڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا اورگردونواح میں بجلی کا نظام درہم برہم ہوکررہ گیا۔دن بھر بجلی کے آنے جانے سے کام و کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے ۔ مڈھ رانجھا او رگردونواح میں موسم سرما میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کیساتھ ساتھ بجلی کا ترسیلی نظام بھی درہم برہم ہے ، صبح سے لیکر شام تک وقفہ وقفہ سے بجلی کے آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ موسم سرما میں دھوپ نہ نکلنے کی وجہ سے سولر سسٹم کی کارگردگی بھی زیرو ہوچکی ہے اور دن کے اوقات میں بجلی کے بار بار آنے جانے سے کاروبا ر شدید متاثر ہو رہاہے ۔

 

