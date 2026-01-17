صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تحصیل پپلاں میں ریونیو ریکوری اور میوٹیشن امور کا جائزہ

کمرمشانی (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر میانوالی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال نے تحصیل آفس پپلاں میں تحصیلدار، ریونیو افسران اور فیلڈ سٹاف کے ساتھ ریونیو ریکوری پلس پروجیکٹ اور کھیوٹ میوٹیشن کے امور پر اہم اجلاس منعقد کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے ریونیو افسران کو سرکاری واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنانے اور دیہی مرکز مال میں آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی سہولت میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور تمام افسران فیلڈ میں متحرک رہیں۔

 

