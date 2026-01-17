صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ایس آئی ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے گر کر جاں بحق

  • سرگودھا
اے ایس آئی ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے گر کر جاں بحق

اے ایس آئی ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے گر کر جاں بحق حاجی امان اللہ اشتہاری کی گرفتا ری کیلئے لاہور جارہے تھے ،سپر دخاک

خوشاب(نمائندہ دنیا)تھانہ قائد آباد کے اے ایس آئی حاجی امان اللہ اشتہاری کی گرفتاری کیلئے لاہور روانہ ہوتے ہوئے ٹرین پر سوار ہونے کے دوران گر کر جاں بحق ہو گئے ۔ مرحوم متعدد پولیس افسران اور شہری شخصیات کے قریبی رشتہ دار تھے ۔ان کی نماز جنازہ جامع مسجد غوثیہ بلاک 14 جوہرآباد میں ادا کی گئی جس میں پولیس افسران و اہلکاروں سمیت معززین علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں مرحوم کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ واقعہ پر پولیس حلقوں میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن