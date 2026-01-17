میانی اور گردونواح میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا
میانی (نامہ نگار)میانی اور اس کے گردونواح میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ، جس کے باعث عوام اور تاجر برادری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ نے معمولاتِ زندگی اور کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار مین سپلائی بند ہونے سے کئی مرتبہ بجلی کی فراہمی غیر معینہ مدت تک معطل رہتی ہے ، جس سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کو شدید ذہنی اذیت اور مالی نقصان کا سامنا ہے ۔ بجلی کی بندش کے باعث مساجد اور گھروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے جبکہ ہسپتالوں میں زیرِ علاج مریضوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث بچوں کی تعلیم، گھریلو نظام اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔