صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانی اور گردونواح میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا

  • سرگودھا
میانی اور گردونواح میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیا

میانی اور گردونواح میں لوڈ شیڈنگ کا بحران شدت اختیار کر گیاشدید سردی میں طویل بجلی بندش، عوام اور تاجر برادری شدید مشکلات کا شکار

میانی (نامہ نگار)میانی اور اس کے گردونواح میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ، جس کے باعث عوام اور تاجر برادری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شدید سردی کے موسم میں طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ نے معمولاتِ زندگی اور کاروباری سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کر دیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار مین سپلائی بند ہونے سے کئی مرتبہ بجلی کی فراہمی غیر معینہ مدت تک معطل رہتی ہے ، جس سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کو شدید ذہنی اذیت اور مالی نقصان کا سامنا ہے ۔ بجلی کی بندش کے باعث مساجد اور گھروں میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے جبکہ ہسپتالوں میں زیرِ علاج مریضوں کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث بچوں کی تعلیم، گھریلو نظام اور کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیکس چوری کیخلاف کارروائی: کپڑا خریداری کا مرکز سیل ، پاور لوم فیکٹری پر چھاپہ

ترقیاتی سکیموں میں رکاوٹ برداشت نہیں کرینگے ، ایم ڈی واسا

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ،تمام محکموں کے سربراہان کی شرکت

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس کا ڈی ایچ کیو اور سٹی ہسپتال کا دورہ

الیکٹرک وہیکل چارجنگ سسٹم کے لیے اقدامات کی ہدایت

ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ، اہم فیصلے کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن