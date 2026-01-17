صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوا اور اجتماعی زیادتی کے مقدمہ میں چار مجرموں کو عمر قید

  • سرگودھا
اغوا اور اجتماعی زیادتی کے مقدمہ میں چار مجرموں کو عمر قید

خوشاب(نمائندہ دنیا)ایڈیشنل سیشن جج خوشاب نوید اقبال نے تھانہ سٹی جوہرآباد کے اغوا اور زنا بالجبر کے سنگین مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے چار اغوا کاروں کو عمر قید اور مجموعی طور پر 54 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔

عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمان ذیشان اختر، محمد آصف، محمد شہباز اور محمد صدیق نے 12 جولائی 2023 کو ایک خاتون کو اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں سٹی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن