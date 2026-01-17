صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ

  • سرگودھا
بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ

بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ رقم واپس کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں ، پو لیس نے مقدمہ درج کرلیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بل کی رقم وصول کرکے بل جمع کروانے کی بجائے جعلی مہر لگا کر شہری سے فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے خالد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کے بل کی رقم وصول کرنے کے بعد جمع کروانے کی بجائے اس کے بل پر جعلی مہر لگا کر اس کو فراڈ کا شکار بنا دیا۔ بعد ازاں رقم واپس کرنے کی بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعہ کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گوبر،کوڑے کے ڈھیر،شہریوں کا احتجاج

فیکٹریوں اور بھٹیوں کیخلاف کارروائی میں مداخلت کے باعث ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ

کمشنر نوید حیدر شیرازی سے سماجی کارکنوں کے وفد کی ملاقات

پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا :گورنر پنجاب

سمبڑیال کی اہم شاہراہوں کی صفائی و دھلائی کا آغاز

پرنس چوک میں سیوریج لائن کی بحالی کا آپریشن چوتھے روز بھی جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن