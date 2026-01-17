صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے پٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ نصب کرنیکی منظوری

  • سرگودھا
نئے پٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ نصب کرنیکی منظوری

نئے پٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ نصب کرنیکی منظوری ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ پٹرول پمپس کمیٹی کا اجلاس

 میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پٹرول پمپس کمیٹی کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف آفیسر ضلع کونسل ملک خرم افتخار، ڈی او انڈسٹری رضوان اکرم ڈار، سول ڈیفنس آفیسر شاہد پرویز اور پٹرول پمپس کے مالکان نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے 7 نئے پٹرول پمپس کی تعمیر کیلئے مشروط طور پر منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی کہ ان پٹرول پمپس پر الیکٹرک وہیکلز کیلئے چارجنگ پوائنٹس نصب کیے جائیں۔ انہوں نے پٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے نمائندگان کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنے موجودہ پٹرول پمپس پر الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس کی سہولت فراہم کریں تاکہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو واضح ہدایت کی کہ پٹرول پمپس کی تعمیر سے قبل تمام حکومتی ایس او پیز اور حفاظتی ضوابط پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن