صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

  • سرگودھا
امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ

امریکہ، ملائشیا،کینیڈا سمیت 6ملکی وفد کا کینو فیکٹری کا دورہ قطر، ناروے ، جنوبی کوریا کے ماہرین بھی شامل ،صفائی ،پیکنگ کا معائنہ کیا

کوٹ مومن(نمائندہ دنیا )امریکہ، ملائشیا، قطر، ناروے ، جنوبی کوریا اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے بیس رکنی بین الاقوامی سرمایہ کار وفد نے کوٹ مومن میں واقع ایک جدید کینو فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفد کو کینوکی فصل کی گریڈنگ، پیکنگ، کولڈ اسٹوریج اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کے جدید مراحل سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔دورے کے دوران وفد نے جدید مشینری کے ذریعے کینوکی صفائی، درجہ بندی اور پیکنگ کے عملی مراحل کا مشاہدہ کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ کس طرح بین الاقوامی معیار کے مطابق کولڈ چین سسٹم کے تحت کنو کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کوالٹی اور تازگی برقرار رہے ۔ سرمایہ کاروں کو ایکسپورٹ کے لیے اپنائے جانے والے معیارات، جدید پیکیجنگ ٹیکنالوجی اور لاجسٹکس کے نظام پر بھی بریفنگ دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سرکاری ڈاکٹرز،پیرا میڈیکس کی کڑی نگرانی شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

سی پی او کی مسجد میں کچہری شہریوں کے مسائل سنے

خان گڑھ میں آٹا مہنگا، سرکاری نرخوں پر عمل نہ ہوسکا

ایف آئی اے ملتان کی کارروائی، تین انسانی سمگلرز گرفتار

خانیوال :موٹرسائیکل اور کار کے تصادم میں3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن